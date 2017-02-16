Бразильские страсти: мужчина в Иркутске хотел через полицию «пробить» местонахождение жены

Сотрудники полиции в Иркутске выявили ложное заявление о безвестном исчезновении матери и ребенка. 35-летний житель Подмосковья обратился в правоохранительные органы и попросил помощи разыскать 2-летнюю дочь, которую он несколько дней назад передал своей бывшей сожительнице, гражданке Бразилии, и сейчас ей может грозить опасность. Опытные сыщики проанализировали информацию и пришли к выводу о попытке дезинформировать полицию для того, чтобы узнать действительное местонахождение жены и ребенка. Злоумышленника привлекли к административной ответственности. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Незамедлительно принятые сотрудниками полиции меры, позволили не только оперативно разобраться в ситуации, связанной с возможным исчезновением женщины и ее малолетнего ребенка, но и привлечь к ответственности заявителя, пытавшегося решить свои личные проблемы используя возможности правоохранительных органов.

«Как удалось выяснить сотрудникам уголовного розыска, имеющиеся у мужчины документы были сфальсифицированы. Недостоверными оказалась информация о проживании матери и девочки на территории Иркутской области, профессиональной деятельности заявителя, медицинские справки о возможной наркотической зависимости подданной иностранного государства, выписки врачей о медицинском патронаже за девочкой и многие другие данные», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, незадолго до разоблачения мужчина предпринял попытку лишить родительских прав свою бывшую сожительницу, обратившись в судебные органы Иркутской области. В настоящее время по данному факту составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (заведомо ложный вызов специализированных служб). Виновный дал признательные показания и привлечен к ответственности.