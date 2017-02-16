Коррупция в госзакупках и похабная реклама беспокоит жителей Хабаровского края — УФАС
Количество заявлений, поданных в антимонопольный комитет, за год возросло более чем на 40%
Количество заявлений, поданных в антимонопольный комитет, за год возросло более чем на 40%
Хабаровск, 16 февраля, AmurMedia.
Результаты работы УФАС России по Хабаровскому краю за 2016 год показал, что жители края стали чаще жаловаться на госзакупки и недобросовестную рекламу. Всего, за последнее время, количество заявлений, поступивших от жителей Дальнего Востока, возросло более чем на 40%, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Информация о возросшем количестве заявлений была оглашена на
Как сообщила руководитель Хабаровского УФАС России Елена Клостер, только в сфере рекламы было зарегистрировано 500 заявлений от граждан, а в прошлом году чуть больше 200. Но чаще всего жители края обращают внимание, как раз таки, на сферу госзакупок. По данному вопросу было подано 900 заявлений.
— Прошедший 2016 год был очень насыщенным для нашего управления. Нами было рассмотрено более 2000 заявлений, в том числе и о недобросовестной рекламе, государственных и оборонных заказах. Как показал отсчет, количество заявлений за год возросло более чем на 40%. Это также говорит о том, что граждане и юридические лица начали больше доверять антимонопольной службе. Большинство обращений как раз таки направленны на государственные закупки и сомнительную рекламу, — сообщила Елена Клостер.
Как показывает практика, граждане
— Как и прежде, самое пристальное внимание направлено на действия со стороны органов власти. В 2016 году нами выявлено 19 фактов нарушений. Замечу, что в прошлом году было 23 дела. В первую очередь, мы выступаем за защиту конкуренции, — добавила Елена Клостер.
Что касается самых громких дел, то они, как и следовало догадаться, касались разбирательств вокруг космодрома «Восточный». 70% всех дел по торгам отдельными видами юридических лиц касались строительных работ и монтажа оборудования космодрома.
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