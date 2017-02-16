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07:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Жители Владивостока опасаются появления нового ОСАГО-городка на кольце Толстого

Незаконно установленные киоски начали вырастать на новом месте как грибы после дождя.

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7
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Владивосток, 16 февраля, PrimaMedia.

Угроза появления нового ОСАГО-городка напугала жителей домов в районе кольца Толстого во Владивостоке. Незаконно установленные киоски выросли на новом месте после того, как мэрия демонтировала ларьки на 3-ей Рабочей. И судя по тому, что рядом с уже появившимися киосками вырубили деревья, скоро там могут установить новые ларьки. Однако, как рассказали корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока, о незаконно установленных павильонах в мэрии уже знают, и намерены снести их в ближайшее время.

— Эти киоски уже сносили в прошлом году. Один киоск там установлен законно, у него есть разрешительные документы, у трех других — нет. Киоск ОСАГО и цветочный павильон сносили по одному разу, а вот шиномонтажку уже дважды демонтировали, но эти ларьки снова появляются, — рассказала сотрудница пресс-службы администрации Владивостока.

В мэрии также рассказали, что документы по трем незаконно установленным киоскам уже переданы в комиссию по освобождению самовольно занятых земельных участков и сносу самовольных построек.

«Эти объекты скоро войдут в постановление о сносе незаконных объектов и снова будут демонтированы за счет средств бюджета. Если собственники захотят забрать свои павильоны со штрафстоянки на Добровольского, им придется предоставить документы, — отметила сотрудница пресс-службы администрации Владивостока.

Как рассказали в мэрии, вырубка деревьев на кольце Толстого также производилась незаконно. Все материалы передали в полицию.

Напомним, что 7 февраля власти Владивостока снесли ОСАГО-городок в районе кольца 3-ей Рабочей. Всего было демонтировано 11 объектов. Снос такого масштаба проходил на кольце 3-ей Рабочей.

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