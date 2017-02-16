Жители Владивостока опасаются появления нового ОСАГО-городка на кольце Толстого
Незаконно установленные киоски начали вырастать на новом месте как грибы после дождя.
Незаконно установленные киоски начали вырастать на новом месте как грибы после дождя.
Владивосток, 16 февраля, PrimaMedia.
Угроза появления нового
— Эти киоски уже сносили в прошлом году. Один киоск там установлен законно, у него есть разрешительные документы, у трех других — нет. Киоск ОСАГО и цветочный павильон сносили по одному разу, а вот шиномонтажку уже дважды демонтировали, но эти ларьки снова появляются, — рассказала сотрудница
В мэрии также рассказали, что документы по трем незаконно установленным киоскам уже переданы в комиссию по освобождению самовольно занятых земельных участков и сносу самовольных построек.
«Эти объекты скоро войдут в постановление о сносе незаконных объектов и снова будут демонтированы за счет средств бюджета. Если собственники захотят забрать свои павильоны со штрафстоянки на Добровольского, им придется предоставить документы, — отметила сотрудница
Как рассказали в мэрии, вырубка деревьев на кольце Толстого также производилась незаконно. Все материалы передали в полицию.
Напомним, что 7 февраля власти Владивостока снесли