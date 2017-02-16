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07:25 (мск), источник: Om1.ru

В Омске обладатели талонов на бесплатный вывоз снега должны позаботиться о погрузчиках самостоятельно

Представитель администрации Ленинского округа объяснил, на каких условиях жителям частного сектора уберут из дворов снег.

Администрация Ленинского округа отчиталась в мэрию о том, что продолжает раздавать местным организациям и жильцам частного сектора бесплатные талоны на бесплатный вывоз снега из дворов. Однако на определённых условиях.

Илья Магда, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского округа:

 — Талоны дают право на бесплатную приёмку снега на специализированных полигонах. При этом никаких ограничений по количеству кубометров на одного собственника жилого дома нет. Однако позаботиться о транспорте и погрузчиках жители должны самостоятельно. Всю необходимую информацию о выдаче талонов можно получить в нашем отделе по телефону: 41−52−01.

Обязанность убирать снег возле частных домов и чистить проходящие мимо них водостоки и ливневые канавы городское законодательство возлагает на собственников. Складывать снег на погрузчики перед вывозом омичи тоже должны своими силами.

Единственное исключение — одиноко живущие ветераны войны и труда, которые по возрасту не смогут справиться с такой работой. Им помогут избавиться от снега сотрудники служб по благоустройству при администрации.

Напомним, что бесплатные талоны на вывоз снега раздают и в других округах Омска.

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