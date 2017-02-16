В Омске обладатели талонов на бесплатный вывоз снега должны позаботиться о погрузчиках самостоятельно
Представитель администрации Ленинского округа объяснил, на каких условиях жителям частного сектора уберут из дворов снег.
Представитель администрации Ленинского округа объяснил, на каких условиях жителям частного сектора уберут из дворов снег.
Администрация Ленинского округа отчиталась в мэрию о том, что продолжает раздавать местным организациям и жильцам частного сектора бесплатные талоны на бесплатный вывоз снега из дворов. Однако на определённых условиях.
Илья Магда, начальник отдела
— Талоны дают право на бесплатную приёмку снега на специализированных полигонах. При этом никаких ограничений по количеству кубометров на одного собственника жилого дома нет. Однако позаботиться о транспорте и погрузчиках жители должны самостоятельно. Всю необходимую информацию о выдаче талонов можно получить в нашем отделе по телефону: 41−52−01.
Обязанность убирать снег возле частных домов и чистить проходящие мимо них водостоки и ливневые канавы городское законодательство возлагает на собственников. Складывать снег на погрузчики перед вывозом омичи тоже должны своими силами.
Единственное исключение — одиноко живущие ветераны войны и труда, которые по возрасту не смогут справиться с такой работой. Им помогут избавиться от снега сотрудники служб по благоустройству при администрации.
Напомним, что бесплатные талоны на вывоз снега раздают и в других округах Омска.