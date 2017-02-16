В омских колониях частично отменили карантин

Вчера, 15 февраля 2017 года, в некоторых омских следственных изоляторах и исправительных колониях, сняли карантин.

Решение было принято в связи с Постановлением главного государственного санитарного врача ФКУЗ МЧС-55 ФСИН от 14 февраля 2017 года. Эпидемия ОРВИ и гриппа в Омской области пошла на спад. Количество случаев заболеваемости снизилась также среди подследственных и осужденных.

Со вчерашнего дня были отменены все ограничения на проведение свиданий, как длительных, так и краткосрочных. Свидания вновь разрешены в следующих заведениях: следственные изоляторы № 1 и № 2, лечебное исправительное учреждение № 2, исправительные колонии № 3, № 4, № 5, № 8, областная больница № 11, колония-поселение № 13.