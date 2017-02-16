Дороже всего посещение врача обходится жителям Астаны, Алматы и Атырау

Дороже всего посещение врача обходится жителям Алматы, Астаны, и Атырау. В целом по РК приём подорожал за год на 15%, анализы и исследования — на 8−14%, посчитали аналитики Energyprom.

Организации здравоохранения и социального обслуживания в третьем квартале 2016 года оказали казахстанцам услуги на 259 млрд тенге — это на 18,8% больше, чем годом ранее.

По итогам третьего квартала в области здравоохранения объём услуг достиг 245,3 млрд тенге — на 18,2% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Ещё 12 млрд тенге (+30,7% за год) составили социальные услуги с обеспечением проживания, и 1,7 млрд тенге (+31,6%) — соцуслуги без проживания.

Более половины всех услуг в области здравоохранения (55,5%) пришлось на больницы — 136,1 млрд. Из них 26,6% оказали хирургические отделения (36,2 млрд тенге), ещё 10,6% — гинекологические отделения больниц и роддомов (14,5 млрд тенге).

Еще 18,3% оказанных казахстанцам услуг пришлось на общую врачебную практику — 44,9 млрд тенге. Это часть семейного принципа медицинского обслуживания, который предполагает проведение профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий, паллиативной помощи и ухода на дому, исходя из потребности каждой семьи.

В Алматы, где поход в медицинские учреждения обходится дороже всего в Казахстане, один из главврачей больниц призывал сотрудников «крутить больных». Судя по тому, что врача с должности сняли, «крутить» пациентов он собирался именно на деньги.