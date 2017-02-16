Кузбассовец отправится в тюрьму за изнасилование, совершенное в 2009 году
Мужчина совершил преступление в отношении 6-летней девочки.
Мужчина совершил преступление в отношении 6-летней девочки.
Житель города Топки признан виновным в насильственном преступлении, совершенном в отношении ребенка в 2009 году.
Как сообщает
О преступлении сразу же заявили в правоохранительные органы. Насильника задержали, он полностью признал свою вину и находился под стражей до вынесения приговора. Суд признал его виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». 29-летний мужчина отправится в колонию строгого режима на 12, 5 лет.