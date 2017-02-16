Кузбассовец отправится в тюрьму за изнасилование, совершенное в 2009 году

Житель города Топки признан виновным в насильственном преступлении, совершенном в отношении ребенка в 2009 году.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, в момент совершения преступления осужденный был пьян. Выходя из дома, он споткнулся, упал и разбил себе лоб. Подняться и дойти до бани ему помогла 6-летняя дочка его сожительницы. Преступник воспользовался беспомощностью ребенка и совершил насилие. Девочка сильно испугалась и только через 7 лет рассказала родственнику о том, что сделал бывший сожитель её матери. К этому моменту преступник уже не жил в семье.

О преступлении сразу же заявили в правоохранительные органы. Насильника задержали, он полностью признал свою вину и находился под стражей до вынесения приговора. Суд признал его виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». 29-летний мужчина отправится в колонию строгого режима на 12, 5 лет.