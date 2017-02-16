В Красноярске стартовал прием заявок на летний отдых детей

Решение о выделении путёвок, приобретаемых за счёт средств краевого бюджета, принимает муниципальная комиссия, созданная при администрации города. С ее решением родители смогут ознакомиться в мае по месту обучения своего ребёнка. Запись детей в пришкольный лагерь начнётся с 1 апреля.

Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова: «Летом 2017 года по линии системы образования около 20 тысяч школьников будут охвачены различными формами отдыха. Более 6 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях, 12,5 тысяч детей — на пришкольных площадках, около 800 ребят отправятся в профильные лагеря экологической направленности. Открытие первой смены в муниципальных загородных лагерях состоится в первой половине июня. Все лагеря традиционно будут работать в 3 смены. Пришкольные площадки будут работать в июне, их смогут посещать ученики любого возраста. Кроме того, на базе центров дополнительного образования будут работать разнообразные площадки. Каждый ребёнок сможет найти занятие по душе. Мы постараемся охватить содержательным и интересным досугом максимальное число детей, чтобы ребята провели летние каникулы с пользой».

Напомним, на территории Красноярска функционирует 5 муниципальных загородных лагерей системы образования («Ласточка», «Бирюсинка», «Союз», «Юность», «Патриот»). Организацией летнего отдыха детей на конкурсной основе на протяжении нескольких лет также занимаются негосударственные лагеря. Стоимость путёвки в загородные оздоровительные лагеря в 2017 году составляет 16 666 рублей, родители будут оплачивать 30% от стоимости, то есть 4 999, 8 рублей.

На базе пришкольных площадок будут реализованы образовательные программы, направленные на развитие творческих способностей учащихся и коммуникативных навыков. Программы имеют различный характер: культурологический, краеведческий, спортивный, экологический и прочее.

Ознакомиться с подробной информацией об организации летнего отдыха детей можно в общеобразовательных учреждениях города. Также уточнить всю интересующую информацию можно по телефону: (391) 226−15−04.