Суд не вернул на доследование дело экс-куратора строительства Приморского океанариума

Владивосток, 16 февраля, PrimaMedia.

Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг, 16 февраля, отказал адвокату экс-главы ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» управления делами президента России Андрея Поплавского в удовлетворении ходатайства о возвращении дела его подзащитного на доследование, сообщает корр. ИА PrimaMedia из зала суда.

Напомним, по версии следствия, Андрей Поплавский при пособничестве генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство Приморского океанариума. Кроме того, Поплавский получил коммерческий подкуп от Косяченко и Шишова в сумме более 145 млн рублей за приемку выполняемых генеральными подрядчиками работ по строительству НОК «Приморский океанариум», их оплату, а также дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ. Сам Поплавский вину в совершении указанных преступлений не признает.

Неделю назад новый адвокат Поплавского заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору на доследование. Причина — текст обвинительного заключения не соответствует тексту постановления о привлечении его подзащитного в качестве обвиняемого.

По его мнению, есть ряд и других нарушений уголовно-процессуального законодательства. К примеру, на стадии предварительного следствия так и не были установлены время, место и даже способ совершения преступления. Кроме того, не доказан характер и размер нанесенного ущерба — необходимая судебно-бухгалтерская экспертиза не назначена.

«В тексте постановления о привлечении в качестве обвиняемого установлено раздвоение и правовая неопределенность позиции о наличии преступного умысла у Поплавского», — считает защита.

К тому же к участию в судебном заседании привлечен только один собственник, у которого якобы и были похищены денежные средства, — управление делами президента РФ. А про второго субъекта права собственности — международном благотворительном фонде «Константиновский», куда и перечислялись средства на строительство океанариума, — почему-то забыли.

Андрей Поплавский ходатайство поддержал, гособвинение — нет.

Выслушав мнение участников процесса и исследовав материалы уголовного дела, суд в четверг, 16 февраля, не нашел оснований для возвращения дела прокурору на доследование. Обвинительное заключение, как заявила судья, соответствует Уголовно-процессуальному кодексу РФ. В нем изложены обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения дела, а также место, способ и время совершения преступления, размер причиненного ущерба.

Ходатайство адвоката оставлено без удовлетворения. Следующее заседание назначено на 17 марта. За время месячного перерыва разрешил Поплавскому ознакомиться с интересующими его тремя томами уголовного дела.