Суд не вернул на доследование дело экс-куратора строительства Приморского океанариума
Следующее заседание назначено на 17 марта.
Следующее заседание назначено на 17 марта.
Владивосток, 16 февраля, PrimaMedia.
Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг, 16 февраля, отказал адвокату
Напомним, по версии следствия, Андрей Поплавский при пособничестве генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство Приморского океанариума. Кроме того, Поплавский получил коммерческий подкуп от Косяченко и Шишова в сумме более 145 млн рублей за приемку выполняемых генеральными подрядчиками работ по строительству НОК «Приморский океанариум», их оплату, а также дальнейшее финансирование
Неделю назад новый адвокат Поплавского заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору на доследование. Причина — текст обвинительного заключения не соответствует тексту постановления о привлечении его подзащитного в качестве обвиняемого.
По его мнению, есть ряд и других нарушений
«В тексте постановления о привлечении в качестве обвиняемого установлено раздвоение и правовая неопределенность позиции о наличии преступного умысла у Поплавского», — считает защита.
К тому же к участию в судебном заседании привлечен только один собственник, у которого якобы и были похищены денежные средства, — управление делами президента РФ. А про второго субъекта права собственности — международном благотворительном фонде «Константиновский», куда и перечислялись средства на строительство океанариума, —
Андрей Поплавский ходатайство поддержал, гособвинение — нет.
Выслушав мнение участников процесса и исследовав материалы уголовного дела, суд в четверг, 16 февраля, не нашел оснований для возвращения дела прокурору на доследование. Обвинительное заключение, как заявила судья, соответствует
Ходатайство адвоката оставлено без удовлетворения. Следующее заседание назначено на 17 марта. За время месячного перерыва разрешил Поплавскому ознакомиться с интересующими его тремя томами уголовного дела.