Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Беглый депутат Госдумы обрушился из Киева с оскорблениями РФ
Трамп задался вопросом о мягкости Обамы в ситуации с Крымом
Эксперт: Американские ракеты угрожают России
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
Дмитрий Тарасов показал новую хозяйку своего дома - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
14В США прошла самая престижная выставка собак
10Авария на крупнейшей в США плотине
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
07:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Суд не вернул на доследование дело экс-куратора строительства Приморского океанариума

Следующее заседание назначено на 17 марта.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 февраля, PrimaMedia.

Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг, 16 февраля, отказал адвокату экс-главы ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» управления делами президента России Андрея Поплавского в удовлетворении ходатайства о возвращении дела его подзащитного на доследование, сообщает корр. ИА PrimaMedia из зала суда.

Напомним, по версии следствия, Андрей Поплавский при пособничестве генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство Приморского океанариума. Кроме того, Поплавский получил коммерческий подкуп от Косяченко и Шишова в сумме более 145 млн рублей за приемку выполняемых генеральными подрядчиками работ по строительству НОК «Приморский океанариум», их оплату, а также дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ. Сам Поплавский вину в совершении указанных преступлений не признает.

Неделю назад новый адвокат Поплавского заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору на доследование. Причина — текст обвинительного заключения не соответствует тексту постановления о привлечении его подзащитного в качестве обвиняемого.

По его мнению, есть ряд и других нарушений уголовно-процессуального законодательства. К примеру, на стадии предварительного следствия так и не были установлены время, место и даже способ совершения преступления. Кроме того, не доказан характер и размер нанесенного ущерба — необходимая судебно-бухгалтерская экспертиза не назначена.

«В тексте постановления о привлечении в качестве обвиняемого установлено раздвоение и правовая неопределенность позиции о наличии преступного умысла у Поплавского», — считает защита.

К тому же к участию в судебном заседании привлечен только один собственник, у которого якобы и были похищены денежные средства, — управление делами президента РФ. А про второго субъекта права собственности — международном благотворительном фонде «Константиновский», куда и перечислялись средства на строительство океанариума, — почему-то забыли.

Андрей Поплавский ходатайство поддержал, гособвинение — нет.

Выслушав мнение участников процесса и исследовав материалы уголовного дела, суд в четверг, 16 февраля, не нашел оснований для возвращения дела прокурору на доследование. Обвинительное заключение, как заявила судья, соответствует Уголовно-процессуальному кодексу РФ. В нем изложены обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения дела, а также место, способ и время совершения преступления, размер причиненного ущерба.

Ходатайство адвоката оставлено без удовлетворения. Следующее заседание назначено на 17 марта. За время месячного перерыва разрешил Поплавскому ознакомиться с интересующими его тремя томами уголовного дела.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Концерт в поддержку онкобольных детей собрал более сотни жителей Владивостока
В Конгрессе США назвали условия смягчения санкций против России
Бывший депутат Госдумы Михеев объявлен в федеральный розыск
WSJ: США задумались над созданием ближневосточного аналога НАТО
Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
CNN сообщил о подготовке США наземной операции в Сирии
«Бавария» разгромила «Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Найдена статья Черчилля о существовании внеземной жизни
Спорт
«Краснодар», «Ростов» и «Зенит» стартуют в плей-офф ЛЕ В четверг три российских клуба проведут свои первые матчи в 1/16 финала футбольной Лиги Европы
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь