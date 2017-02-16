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07:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Оттепель в Приморье не вписывается в норму

Среднесуточная температура воздуха в Приморье превышает норму на 3−9 градусов, сообщили ИА Дейта в приморском гидрометцентре.

Источник: ДЕЙТА

В Приморье в начале недели установилась спокойная, устойчивая погода, без осадков. Вчера днём в южных и восточных районах наблюдались оттепели до +4°С. На остальной территории максимальная температура воздуха была 0…-4°С. Среднесуточная температура воздуха оказалась выше нормы на 3−9 градусов. Прошедшей ночью воздух выхолаживался до −12…−21°С, в горных районах до -26°С, на побережье −6…−11°С.

Во Владивостоке и пригороде вчера днём воздух прогрелся до 0…-2°С, к утру температура воздуха понизилась до -6°С. Минувшие сутки оказались теплее нормы на 5 градусов.

Сегодня, 15 февраля, погоду в Приморском крае определяет поле повышенного давления. В крае сохранится тёплая, без осадков погода со слабым ветром. Столбики термометров поднимутся во второй половине дня до +1…+7°С, в северной половине края до 0…-5°С.

Во Владивостоке временами облачность среднего яруса будет закрывать солнце, но она не помешает воздуху прогреться до +1…+3°С.

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