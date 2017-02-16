Нижегородцам расскажут, как стать волонтером к ЧМ-2018 по футболу

Нижегородцам расскажут о том, как стать волонтером к Чемпионату мира по футболу-2018, сообщает городская администрация.

«Горячая телефонная линия» по вопросам работы городского волонтерского центра состоится 16 февраля. С 15:00 до 16:00 специалисты департамента культуры ответят на интересующие вопросы горожан. Центр по подготовке волонтеров был создан на базе Управления по туризму Нижнего Новгорода. К ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде планируется подготовить около 1500 волонтеров.