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09:46 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородцам расскажут, как стать волонтером к ЧМ-2018 по футболу

«Горячая телефонная линия» по вопросам работы городского волонтерского центра пройдет в Нижнем Новгороде.

Нижегородцам расскажут о том, как стать волонтером к Чемпионату мира по футболу-2018, сообщает городская администрация.

«Горячая телефонная линия» по вопросам работы городского волонтерского центра состоится 16 февраля. С 15:00 до 16:00 специалисты департамента культуры ответят на интересующие вопросы горожан. Центр по подготовке волонтеров был создан на базе Управления по туризму Нижнего Новгорода. К ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде планируется подготовить около 1500 волонтеров.

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