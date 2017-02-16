Акулий скат стал обитателем океанариума на ВДНХ
В столичном океанариуме на ВДНХ поселился краснокнижный акулий скат. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
В столичном океанариуме на ВДНХ поселился краснокнижный акулий скат. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
«В “Москвариуме” на ВДНХ поселился новый морской обитатель — акулий скат, который занесен в Международную Красную книгу. Столичный океанариум намерен не только показать акульего ската горожанам, но и принять участие в программе по сохранению этого вида и восстановлению его популяции. Новый обитатель “Москвариума” — единственный в России самец акульего ската по имени Рино. Ему около четырех лет, он весит более 40 кг, а его длина составляет 1,5 м. В неделю Рино ест 20 кг корма, а его излюбленное лакомство — кальмары. Рино поселили в главном морском аквариуме, площадь которого составляет более 360 кв. м», — говорится в материале.
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Вместе с пищей скату давали специальные препараты для улучшения иммунитета. Также была проведена работа по его адаптации к новым условиям.
Уточняется, что с 17 февраля посетители океанариума смогут не только посмотреть на этого ската, но и принять участие в кормлении редкой рыбы. Это можно будет сделать каждые понедельник, среду и пятницу в 14:00.