Акулий скат стал обитателем океанариума на ВДНХ

«В “Москвариуме” на ВДНХ поселился новый морской обитатель — акулий скат, который занесен в Международную Красную книгу. Столичный океанариум намерен не только показать акульего ската горожанам, но и принять участие в программе по сохранению этого вида и восстановлению его популяции. Новый обитатель “Москвариума” — единственный в России самец акульего ската по имени Рино. Ему около четырех лет, он весит более 40 кг, а его длина составляет 1,5 м. В неделю Рино ест 20 кг корма, а его излюбленное лакомство — кальмары. Рино поселили в главном морском аквариуме, площадь которого составляет более 360 кв. м», — говорится в материале.

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В пресс-службе океанариума пояснили, что перед тем как подселиться к другим рыбам, скат прошел трехмесячный карантин в бассейне емкостью 25 тонн.

Вместе с пищей скату давали специальные препараты для улучшения иммунитета. Также была проведена работа по его адаптации к новым условиям.

Уточняется, что с 17 февраля посетители океанариума смогут не только посмотреть на этого ската, но и принять участие в кормлении редкой рыбы. Это можно будет сделать каждые понедельник, среду и пятницу в 14:00.