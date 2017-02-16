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07:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Общегородской день сдачи ЕГЭ родителями пройдет в Хабаровске

21 февраля родители хабаровских выпускников смогут сдать ЕГЭ. Всех желающих испытать себя приглашают в гимназию № 3.

Экзамен начнется в 16:00. Оценки взрослым хабаровчанам выставлять не будут. Главная цель мероприятия — показать родителям школьников, как проводится ЕГЭ, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Напомним, ранее в городе уже прошла аналогичная акция.

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