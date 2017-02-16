Общегородской день сдачи ЕГЭ родителями пройдет в Хабаровске
21 февраля родители хабаровских выпускников смогут сдать ЕГЭ. Всех желающих испытать себя приглашают в гимназию № 3.
21 февраля родители хабаровских выпускников смогут сдать ЕГЭ. Всех желающих испытать себя приглашают в гимназию № 3.
Экзамен начнется в 16:00. Оценки взрослым хабаровчанам выставлять не будут. Главная цель мероприятия — показать родителям школьников, как проводится ЕГЭ, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
Напомним, ранее в городе уже прошла аналогичная акция.