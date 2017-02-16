Режим НМУ введён в трёх городах Южного Урала
На смог и неприятный запах жители могут пожаловаться в Роспотребнадзор.
На смог и неприятный запах жители могут пожаловаться в Роспотребнадзор.
Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, прогнозируют в трёх городах Челябинской области до вечера 16 февраля, сообщают в региональном министерстве экологии.
НМУ 1 степени опасности установятся в Троицке, Карабаше и Коркино. В этих населённых пунктах ожидается слабый ветер неблагоприятного направления и инверсия. Горожане, заметившие задымление или неприятный резкий запах в воздухе, могут сообщить об этом в региональные управления Росприроднадзора или Роспотребнадзора по телефонам
Напомним, ранее челябинские экологи предложили бороться со смогом в период НМУ с помощью «туманных пушек».