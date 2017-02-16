Режим НМУ введён в трёх городах Южного Урала

Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, прогнозируют в трёх городах Челябинской области до вечера 16 февраля, сообщают в региональном министерстве экологии.

НМУ 1 степени опасности установятся в Троицке, Карабаше и Коркино. В этих населённых пунктах ожидается слабый ветер неблагоприятного направления и инверсия. Горожане, заметившие задымление или неприятный резкий запах в воздухе, могут сообщить об этом в региональные управления Росприроднадзора или Роспотребнадзора по телефонам 8 (351) 237−81−83 и 8 (351) 263−64−90 соответственно.

Напомним, ранее челябинские экологи предложили бороться со смогом в период НМУ с помощью «туманных пушек».