По факту крупного пожара в доме на ул. Прокофьева в Краснодаре следователи начали проверку

Краснодар, 16 февраля, KrasnodarMedia.

В правоохранительные органы краевого центра вечером 15 февраля 2017 года поступило сообщение о возгорании 6-этажного дома по улице Прокофьева. В ходе тушения пожара было обнаружено тело одного погибшего. По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара организовано проведение доследственной проверки, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на СУ СК по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет порядка 1,5 тысячи квадратных метров, жильцы дома эвакуированы.

На месте работал следователь Следственного комитета. Организовано проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.