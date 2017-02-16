В США вновь появился «огненный водопад»

Явление, известное как «огненный водопад» ежегодно привлекает десятки фотографов на смотровой площадке у водопада под названием Лошадиный хвост, расположенного на знаменитой горе Эль-Капитан, пишет Associated Press.

Увидеть «огненный водопад» не так просто. Лошадиный хвост течет только зимой и весной при наличии необходимого количества осадков. При этом Солнце освещает водопад лишь пару минут в сутки на исходе дня в течение нескольких дней в феврале.

Некоторым фотографам удалось запечатлеть явление в этом году, и снимки святящегося водопада попали в социальные сети.