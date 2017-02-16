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08:08 (мск), источник: Моя Планета

В США вновь появился «огненный водопад»

Мать-природа снова устроила шоу в Йосемитском национальном парке в Калифорнии (США), где каждый февраль заходящее солнце своими лучами превращает водопад в светящийся поток расплавленной лавы.

Явление, известное как «огненный водопад» ежегодно привлекает десятки фотографов на смотровой площадке у водопада под названием Лошадиный хвост, расположенного на знаменитой горе Эль-Капитан, пишет Associated Press.

Увидеть «огненный водопад» не так просто. Лошадиный хвост течет только зимой и весной при наличии необходимого количества осадков. При этом Солнце освещает водопад лишь пару минут в сутки на исходе дня в течение нескольких дней в феврале.

Некоторым фотографам удалось запечатлеть явление в этом году, и снимки святящегося водопада попали в социальные сети.

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