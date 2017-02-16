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08:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Самую красивую футбольную болельщицу выберут в Хабаровске

В Хабаровске стартовал предварительный этап конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ».

Самую красивую и преданную болельщицу выберут в хабаровском футбольном клубе. Принять участие в конкурсе смогут любительницы спорта в возрасте от 18 до 35 лет.

Претендентки на звание «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ» должны пройти регистрацию до 5 марта. Заявления и анкеты принимаются в офисе ФК «СКА-Хабаровск». С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте. Десять лучших болельщиц выберет клубное жюри. Потом состоится публичное голосование. Его проведут в официальном сообществе в социальной сети «Вконтакте», а также на сайте команды. В итоге будут отобраны пять финалисток.

Аналогичный конкурс проводится во всех клубах, которые участвуют в ФОНБЕТ-Первенстве России по футболу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу «СКА-Хабаровска».

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