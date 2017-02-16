Самую красивую футбольную болельщицу выберут в Хабаровске

Самую красивую и преданную болельщицу выберут в хабаровском футбольном клубе. Принять участие в конкурсе смогут любительницы спорта в возрасте от 18 до 35 лет.

Претендентки на звание «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ» должны пройти регистрацию до 5 марта. Заявления и анкеты принимаются в офисе ФК «СКА-Хабаровск». С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте. Десять лучших болельщиц выберет клубное жюри. Потом состоится публичное голосование. Его проведут в официальном сообществе в социальной сети «Вконтакте», а также на сайте команды. В итоге будут отобраны пять финалисток.