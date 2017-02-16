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10:01 (мск), источник: ДЕЙТА

После оттепели в Приморье придут холода

В приморском гидрометцентре спрогнозировали погоду на пятницу и ближайшие выходные, сообщает ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

В пятницу, 17 февраля, циклон выйдет на Татарский пролив, небольшой снег сохранится лишь на севере края. Ветер перейдет к северному направлению и усилится. На Приморье устремится холодный воздух, ночью температурный фон понизится до −7…−12°C, в отдельных районах до −15…−20°C, на побережье до −2…−7°C. Фон дневных температур будет в пределах −5…−10°С, на побережье −3…+2°C.

В выходные дни ожидается погода преимущественно без осадков, похолодание продолжится. Ночью температура воздуха составит −14…−19°C, в горных районах до -29°C, на побережье −9…−14°C. Днем столбики термометров покажут −8…−13°C, на побережье −2…−7°C.

Во Владивостоке в пятницу, 17 февраля, осадков не ожидается. Ветер северо-западный сильный. Ночью похолодает до −6…−8°C, днем температура воздуха не превысит −3…−5°C.

В выходные дни во Владивостоке ожидается морозная и ветреная погода. Фон ночных температур будет в пределах −11…−14°C, днем −6…−9°C.

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