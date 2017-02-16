На выходных в Новосибирске будет пасмурно и тепло
Днем столбик термометра будет колебаться около отметки -11 °C, ночью температура будет опускаться до -19 °C.
Днем столбик термометра будет колебаться около отметки -11 °C, ночью температура будет опускаться до -19 °C.
На выходных в Новосибирске будет пасмурно и тепло, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным сервиса «Яндекс. Погода, днем в четверг столбик термометра покажет -12°C, пасмурно.
В ночь на пятницу температура составит -15 °C, днем -9 °C, небольшой снег.
В ночь на субботу столбик термометра покажет -19°C, днем -12°C, пасмурно.
Ночью в воскресенье температура составит -13°C, днем -11°C, небольшой снег.
По прогнозу «Gismeteo, днем в четверг температура составит -11 °C, пасмурно.
В ночь на пятницу температура составит -18°C, днем -10, °C, снег.
В ночь на субботу столбик термометра покажет -17°C, днем -10 °C, переменная облачность.
Ночью в воскресенье температура составит -19 °C, днем -9°C, снег.