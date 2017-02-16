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09:48 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Театр «Вера» в Нижнем Новгороде начнут реконструировать в апреле 2017 года

Строительные работы в здании детского театра «Вера» в Нижнем Новгороде планируется начать весной 2017 года, а завершить их и ввести здание театра в эксплуатацию уже в 2018 году. Об этом NewsNN сообщили в департаменте строительства администрации города.

Первоначальный проект реконструкции здания театра «Вера» был разработан ООО «Ренессанс» в 2009 году. В 2016 году была проведена его корректировка и пройдена государственная экспертиза. Ранее появилась информация, что детский театр «Вера» в Нижнем Новгороде сможет въехать в собственное здание не раньше 2019 года.

До начала строительства предстоит согласовать с министерством экономики и конкурентной политики Нижегородской области цену контракта, получить средства областного бюджета (средства на реализацию проекта распределены между областным и городским бюджетами), оформить разрешение на строительство в марте 2017 года, подготовить и провести электронный аукцион на определение генподрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ, по итогам аукциона заключить муниципальный контракт в апреле 2017 года.

Средства областного бюджета в размере 235 млн рублей будут перечислены администрации Нижнего Новгорода до конца февраля, средства городского бюджета в размере 17 млн рублей должны быть утверждены депутатами на ближайшем заседании городской Думы 22 февраля 2017 года. Реконструкция здания театра «Вера» будет выполнена в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Нижнего Новгорода на 2017−2019 годы».

Реконструкция здания подразумевает полное восстановление внешнего фасада, проведение коммуникаций, внутреннюю отделку и установку основного сценического оборудования. Общая площадь театра не изменится, однако во внутренней планировке произойдут изменения. Цеха, столярные мастерские и склады перенесут в подвал, за счет этого освободится место на первом и втором этажах, где организуют пространство для детей. Дополнительное помещение для декораций появится под сценой. Зрительный зал будет немного расширен, благодаря этому увеличится число посадочных мест и ширина сцены. В обновленном театре будут предусмотрены зрительные места и туалеты для людей с ограниченными возможностями.

«Поскольку “Вера” — это детский театр, то по замыслу авторов проекта, погружение ребенка в мир таинственного и волшебного должно начинаться до посещения представления. Поэтому особое внимание проектировщики уделили внешнему виду здания театра — оно примет образ сказочного леса», — говорится в сообщении.

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