Власти Москвы пообещали начать демонтаж кабелей связи на крышах домов в САО

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — В понедельник, 20 февраля, власти Москвы начнут демонтаж кабельных линий на севере Москвы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на зампрефекта Северного административного округа Антона Велиховского.

На встрече с операторами связи чиновник сообщил, что 549 воздушных линий расположены на крышах домов округа незаконно

У «Ростелекома» таких линий 46, у «Акадо» и «Вымпелкома» — 22 и 14 соответственно. Он пояснил, что на эти линии нет документов, основной из которых — разрешение собственников жилья. Префектура предложила операторам либо в получить соответствующее разрешение в течение недели, либо перенести кабели под землю. В противном случае Велиховский пообещал срезать линии силами коммнуальных работников. Перенос кабелей под землю предусмотрен городской программой благоустройства «Моя улица», напоминает газета. Операторы противятся этому, утверждая, что у них есть все необходимые разрешения, перенос в канализацию должен быть компенсирован из городского бюджета, и что дополнительные расходы операторов скажутся на ценах для потребителей.

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