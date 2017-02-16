Власти Москвы пообещали начать демонтаж кабелей связи на крышах домов в САО
Операторы указывают, что это может привести к прекращению оказания услуг связи в большинстве районов округа.
Операторы указывают, что это может привести к прекращению оказания услуг связи в большинстве районов округа.
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — В понедельник, 20 февраля, власти Москвы начнут демонтаж кабельных линий на севере Москвы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на зампрефекта Северного административного округа Антона Велиховского.
У «Ростелекома» таких линий 46, у «Акадо» и «Вымпелкома» — 22 и 14 соответственно. Он пояснил, что на эти линии нет документов, основной из которых — разрешение собственников жилья. Префектура предложила операторам либо в получить соответствующее разрешение в течение недели, либо перенести кабели под землю. В противном случае Велиховский пообещал срезать линии силами коммнуальных работников.
Перенос кабелей под землю предусмотрен городской программой благоустройства «Моя улица», напоминает газета. Операторы противятся этому, утверждая, что у них есть все необходимые разрешения, перенос в канализацию должен быть компенсирован из городского бюджета, и что дополнительные расходы операторов скажутся на ценах для потребителей.
До сих пор демонтаж затронул несколько десятков домов. Управляющие компании 13 многоквартирных домов на
Президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров утверждает, что демонтаж кабельных линий связи по адресам, вошедшим в программу «Моя улица», приведет к прекращению оказания услуг связи в большинстве районов САО, а значит, без связи останутся не только десятки тысяч жителей, но и другая инфраструктура.
Представители операторов, которых цитируют «Ведомости» назвали претензии префектуры непонятными либо незаконными. Представители мэрии Москвы и префектуры САО не ответили на запросы газеты.