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08:27 (мск), источник: Интерфакс

Власти Москвы пообещали начать демонтаж кабелей связи на крышах домов в САО

Операторы указывают, что это может привести к прекращению оказания услуг связи в большинстве районов округа.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — В понедельник, 20 февраля, власти Москвы начнут демонтаж кабельных линий на севере Москвы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на зампрефекта Северного административного округа Антона Велиховского.

На встрече с операторами связи чиновник сообщил, что 549 воздушных линий расположены на крышах домов округа незаконно

У «Ростелекома» таких линий 46, у «Акадо» и «Вымпелкома» — 22 и 14 соответственно. Он пояснил, что на эти линии нет документов, основной из которых — разрешение собственников жилья. Префектура предложила операторам либо в получить соответствующее разрешение в течение недели, либо перенести кабели под землю. В противном случае Велиховский пообещал срезать линии силами коммнуальных работников.

Перенос кабелей под землю предусмотрен городской программой благоустройства «Моя улица», напоминает газета. Операторы противятся этому, утверждая, что у них есть все необходимые разрешения, перенос в канализацию должен быть компенсирован из городского бюджета, и что дополнительные расходы операторов скажутся на ценах для потребителей.

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До сих пор демонтаж затронул несколько десятков домов. Управляющие компании 13 многоквартирных домов на юго-востоке Москвы демонтировали воздушные линии связи у «дочки» «Мегафона» — NetByNet, указывает издание. Сколько домов могут быть затронуты демонтажом на этот раз, представители операторов оценить затруднились.

Президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров утверждает, что демонтаж кабельных линий связи по адресам, вошедшим в программу «Моя улица», приведет к прекращению оказания услуг связи в большинстве районов САО, а значит, без связи останутся не только десятки тысяч жителей, но и другая инфраструктура.

Представители операторов, которых цитируют «Ведомости» назвали претензии префектуры непонятными либо незаконными. Представители мэрии Москвы и префектуры САО не ответили на запросы газеты.

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