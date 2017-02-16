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09:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Самую стойкую главную елку Владивостока заменят на новую за 7,4 млн рублей

Простоявшую семь лет искусственную новогоднюю красавицу специалисты признали небезопасной.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 февраля, PrimaMedia.

Отслужившую владивостокцам уже семь раз искусственную елку больше нельзя будет собрать на следующий праздник. К такому выводу пришли специалисты после уборки главного новогоднего символа с центральной площади города. Как рассказал ИА PrimaMedia депутат городской Думы Владимир Исаков, на покупку новой конструкции в бюджете заложено 7,4 млн рублей.

— Та елка, которая была в этом году, фактически уже небезопасна. Когда ее разбирали, специалисты признали, что собрать ее снова будет невозможно. Она свое отслужила. Поэтому в новом году будет приобретена новая конструкция. На это в бюджете города выделено 7,4 млн рублей, — рассказал Исаков.

Напомним, устаревшая сегодня искусственная елка была приобретена в 2010 году за 9,9 млн рублей. На протяжении последних семи лет она неизменно служила жителям города и даже заменяла другую, упавшую в 2013 году. Кстати, куплена она была также после истории с падением другой елки за 10 млн рублей в 2009 году.

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