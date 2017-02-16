Самую стойкую главную елку Владивостока заменят на новую за 7,4 млн рублей
Простоявшую семь лет искусственную новогоднюю красавицу специалисты признали небезопасной.
Простоявшую семь лет искусственную новогоднюю красавицу специалисты признали небезопасной.
Владивосток, 16 февраля, PrimaMedia.
Отслужившую владивостокцам уже семь раз искусственную елку больше нельзя будет собрать на следующий праздник. К такому выводу пришли специалисты после уборки главного новогоднего символа с центральной площади города. Как рассказал ИА PrimaMedia депутат городской Думы Владимир Исаков, на покупку новой конструкции в бюджете заложено 7,4 млн рублей.
— Та елка, которая была в этом году, фактически уже небезопасна. Когда ее разбирали, специалисты признали, что собрать ее снова будет невозможно. Она свое отслужила. Поэтому в новом году будет приобретена новая конструкция. На это в бюджете города выделено 7,4 млн рублей, — рассказал Исаков.
Напомним, устаревшая сегодня искусственная елка была приобретена в 2010 году за 9,9 млн рублей. На протяжении последних семи лет она неизменно служила жителям города и даже заменяла другую, упавшую в 2013 году. Кстати, куплена она была также после истории с падением другой елки за 10 млн рублей в 2009 году.