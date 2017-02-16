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09:00 (мск), источник: "Российская газета"

В Москве откроется филиал уральского Коляда-театра

По мнению драматурга и режиссера Николая Коляды, успеха можно добиться только в Первопрестольной.

— Если не засветился в Москве, хоть заиграйся в Екатеринбурге, Красноярске или Новосибирске: никто тебя все равно знать не будет, не станут читать, не обратят внимания, — считает Николай Владимирович. — Поэтому я решил открыть театр в столице. Сейчас ищем помещение, провели кастинг. Нам надо десять артистов — набежало 300 человек. Мама дорогая! И у каждого в глазах: «Возьми меня!».

В результате отобрали 38 артистов. Из сочувствия, скорее всего: ведь паренек из деревни Пресногорьковка Кустанайского района Коля Коляда сам начинал свою театральную карьеру с бессловесной роли стражника в пьесе «Миндаугас» про первого литовского короля.

Новому культурному учреждению дадут «родовое» название, с уточнением — театр уральской пьесы. Руководителем назначен Олег Билик, который четыре года играл у Николая Владимировича, пока по семейным обстоятельствам не отбыл в Москву. Уже набросан репертуар, придуман логотип, однако собственной сцены у театра нет: аренда в Москве «кусается».

— 180 тысяч рублей в месяц — как маленькому театру потянуть такую сумму? — интересуется режиссер. Он планирует каждый месяц дней на десять уезжать из Екатеринбурга, чтобы организовать работу филиала в столице.

Коляда надеется, что московская публика не подведет: если десять лет назад на первых гастролях в Москве Коляда-Театр едва собирал ползала (из которых половина уходила в антракте), а критика писала о «самоделке из Екатеринбурга», то сейчас на этих же самых спектаклях преданные зрители засыпают труппу «золотом» (из фольги), забрасывают бумажными самолетиками с посланиями «Мы вас любим», зажигают в зале неоновые сердца. Но о «самоделке» десятилетней давности Коляда не забыл:

— В нашем деле должны быть железные нервы, а то, как говорил Гамлет, «кто снес бы униженья века, неправду угнетателей, вельмож заносчивость, отринутое чувство?». К напраслине я отношусь спокойно. Свои экзамены давно сдал. Могу даже сказать где — на сцене «Одеона», Национального театра Франции, в Париже.

Напомним, во время парижских гастролей критики назвали Коляда-Театр «бедным ресурсами, но богатым образами», сравнивали его режиссуру с елизаветинским театром, находили даже отсылки к «казахским традициям». «У нас нет денег, — цитировали режиссера в рецензиях. — И мы работаем с тем, что найдется. Я пытаюсь показать красоту мусора».

Сейчас финансовое положение театра не столь удручающее, как считают французские критики. По словам Коляды, чистая прибыль от московских гастролей — шесть миллионов («заработали двенадцать, половину отдали за аренду площадки»), еще каждый день продавали сувениров на 50 — 60 тысяч рублей. В командировку выезжали 62 человека — артисты и персонал, сыграли 39 спектаклей. Всего же в Коляда-Театре 120 сотрудников, фонд зарплаты — 1,5 миллиона рублей в месяц.

В июне Коляда планирует провести одиннадцатый фестиваль своего имени. Заявки подали московские театры, труппы из Венгрии, Словении, Сербии, Польши и так далее. Грант в три миллиона рублей выделил свердловский губернатор, а смету фестиваля режиссер оценивает в девять. Откуда возьмутся недостающие шесть, пока неизвестно.

Кстати.

В 2017 году Свердловская область получит 35 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку муниципальных театров в небольших, с населением меньше 300 тысяч человек, городах региона — как на постановки, так и на укрепление материально-технической базы. Среди претендентов — театры Ирбита, Каменска-Уральского, Серова, Краснотурьинска. Субсидии выделяют при условии софинансирования. На каких условиях и из какого источника, к сожалению, остается неизвестным: специалист областного министерства культуры Лилия Механова, к сожалению, не смогла сказать, заложено ли софинансирование в региональный бюджет.

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