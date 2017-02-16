В Москве откроется филиал уральского Коляда-театра
По мнению драматурга и режиссера Николая Коляды, успеха можно добиться только в Первопрестольной.
По мнению драматурга и режиссера Николая Коляды, успеха можно добиться только в Первопрестольной.
— Если не засветился в Москве, хоть заиграйся в Екатеринбурге, Красноярске или Новосибирске: никто тебя все равно знать не будет, не станут читать, не обратят внимания, — считает Николай Владимирович. — Поэтому я решил открыть театр в столице. Сейчас ищем помещение, провели кастинг. Нам надо десять артистов — набежало 300 человек. Мама дорогая! И у каждого в глазах: «Возьми меня!».
В результате отобрали 38 артистов. Из сочувствия, скорее всего: ведь паренек из деревни Пресногорьковка Кустанайского района Коля Коляда сам начинал свою театральную карьеру с бессловесной роли стражника в пьесе «Миндаугас» про первого литовского короля.
Новому культурному учреждению дадут «родовое» название, с уточнением — театр уральской пьесы. Руководителем назначен Олег Билик, который четыре года играл у Николая Владимировича, пока по семейным обстоятельствам не отбыл в Москву. Уже набросан репертуар, придуман логотип, однако собственной сцены у театра нет: аренда в Москве «кусается».
— 180 тысяч рублей в месяц — как маленькому театру потянуть такую сумму? — интересуется режиссер. Он планирует каждый месяц дней на десять уезжать из Екатеринбурга, чтобы организовать работу филиала в столице.
Коляда надеется, что московская публика не подведет: если десять лет назад на первых гастролях в Москве
— В нашем деле должны быть железные нервы, а то, как говорил Гамлет, «кто снес бы униженья века, неправду угнетателей, вельмож заносчивость, отринутое чувство?». К напраслине я отношусь спокойно. Свои экзамены давно сдал. Могу даже сказать где — на сцене «Одеона», Национального театра Франции, в Париже.
Напомним, во время парижских гастролей критики назвали
Сейчас финансовое положение театра не столь удручающее, как считают французские критики. По словам Коляды, чистая прибыль от московских гастролей — шесть миллионов («заработали двенадцать, половину отдали за аренду площадки»), еще каждый день продавали сувениров на 50 — 60 тысяч рублей. В командировку выезжали 62 человека — артисты и персонал, сыграли 39 спектаклей. Всего же в
В июне Коляда планирует провести одиннадцатый фестиваль своего имени. Заявки подали московские театры, труппы из Венгрии, Словении, Сербии, Польши и так далее. Грант в три миллиона рублей выделил свердловский губернатор, а смету фестиваля режиссер оценивает в девять. Откуда возьмутся недостающие шесть, пока неизвестно.
Кстати.
В 2017 году Свердловская область получит 35 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку муниципальных театров в небольших, с населением меньше 300 тысяч человек, городах региона — как на постановки, так и на укрепление