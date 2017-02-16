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08:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Семь иностранцев выдворят из Новосибирской области

В Новосибирске нашли 20 мигрантов, нарушающих правила пребывания в России, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

15 февраля сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской провели проверки соблюдения миграционного законодательства в местах массового проживания иностранных граждан в Дзержинском районе — на Гусинобродском шоссе и улице Волочаевской.

По результатам проверок сотрудниками полиции составлено 20 административных протокола на иностранных граждан, допустивших нарушения миграционного законодательства, из них 14 — по ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ), и 6 — по ч.2 ст. 19.27 КоАП РФ (Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета).

«Семь иностранных граждан помещены в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Новосибирской области для последующего выдворения за пределы Российской Федерации», — рассказали в полиции.

В ближайшее время аналогичные рейды будут проведены в других местах компактного пребывания иностранных граждан.

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