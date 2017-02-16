Семь иностранцев выдворят из Новосибирской области

15 февраля сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской провели проверки соблюдения миграционного законодательства в местах массового проживания иностранных граждан в Дзержинском районе — на Гусинобродском шоссе и улице Волочаевской.

По результатам проверок сотрудниками полиции составлено 20 административных протокола на иностранных граждан, допустивших нарушения миграционного законодательства, из них 14 — по ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ), и 6 — по ч.2 ст. 19.27 КоАП РФ (Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета).

«Семь иностранных граждан помещены в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Новосибирской области для последующего выдворения за пределы Российской Федерации», — рассказали в полиции.

В ближайшее время аналогичные рейды будут проведены в других местах компактного пребывания иностранных граждан.