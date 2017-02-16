В 2016 году родилось 611 пар близнецов и 5 троен

За прошедший год мальчиков в Челябинской области родилось больше, чем девочек.

В Челябинской области посчитали новорожденных в 2016 году. На свет появились 611 пар близнецов и пять «комплектов» тройни, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информацию регионального ЗАГСа.

Всего же в 2016 году было зарегистрировано 46 тыс. 819 новорожденных. Интересно, что мальчиков в прошлом году родилось больше, чем девочек — 24 тыс. 11 против 22 тыс. 808, соответственно.

Самой молодой маме было 12 лет, а вот самая зрелая женщина в прошлом году родила в 52 года! Чаще всего жительницы Южного Урала рожали в 29 лет.

Самому молодому папе в прошлом году исполнилось 15 лет. Старше всех остальных отцов оказался 75-летний южноуралец! А чаще всего в 2016 году папами становились 28-летние парни.