Партию черепах обнаружили в поезде Урумчи — Астана
АСТАНА, 16 фев — Sputnik. Тайник с черепахами обнаружен в поезде, следовавшем из Китая в Казахстан, сообщили в пограничной службе комитета национальной безопасности РК.
АСТАНА, 16 фев — Sputnik. Тайник с черепахами обнаружен в поезде, следовавшем из Китая в Казахстан, сообщили в пограничной службе комитета национальной безопасности РК.
Пограничным нарядом
Задержанный гражданин и груз находится на ОКПП «Достык», их планируется передать в транспортную прокуратуру по Алакольскому району Алматинской области.