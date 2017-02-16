На стадионе «Нижний Новгород» начался процесс «раскружаливания»

Процесс «раскружаливания» начался на строящемся стадионе «Нижний Новгород» на Стрелке, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Строители начали установку внутреннего опорного кольца металлоконструкций над трибунами в окончательное положение. Будет выполнен демонтаж временных поддерживающих элементов, после чего вес конструкций над трибунами распределится на 44 опорные железобетонные колонны. Внутреннее кольцо будет окончательно зафиксировано в этом положении.

Перед началом «раскружаливания» специалисты проверили все соединения и убедились в качестве монтажа металлоконструкций над трибунами. Вместе с тем на стадионе продолжают строить стены и перегородки из газосиликатных блоков. Идет монтаж инженерных сетей, начаты работы по прокладке внутриплощадочных сетей связи и телефонизации, смонтировано пять лифтов.