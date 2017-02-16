Планы Минобра: новые учебники, зарплаты учителей и поступление

О наиболее актуальных темах в реформировании образовательного процесса, прозвучавших на коллегии профильного ведомства, на радио Sputnik Беларусь рассказал корреспондент информационного агентства Sputnik Евгений Казарцев.

По информации корреспондента, на коллегии затрагивались вопросы подготовки новых учебников, повышения зарплат учителям и подготовки абитуриентов к поступлению, а также возможные изменения в системе поступления в вузы.

«Как заявил вице-премьер Жарко, абитуриенты должны иметь возможность хорошо сдать ЦТ только по школьной программе, не прибегая к репетиторам. В этом направлении сейчас и ведется работа», — отметил корреспондент.

Кроме того, по информации Казарцева, в нынешнем году должны быть предложены очередные изменения в порядке поступления в вузы.

«Вице-премьер Жарко не исключил, что вместо ЦТ по некоторым предметам возможным будет устное собеседование. То, о чем говорили и ранее, что по части гуманитарных предметов все-таки недостаточно просто поставить крестики в бланке ЦТ», — отметил Казарцев.

Касаясь актуальной темы повышения зарплат учителям, корреспондент напомнил о требовании президента по достижению средней зарплаты по стране в 500 долларов в эквиваленте.

«По мнению министра образования Игоря Карпенко, работать в этом направлении следует, в том числе, и наращивая экспорт услуг. Правда, как учреждения образования, и, в частности школы, могут наращивать экспорт услуг, пока остается загадкой. Возможно, речь идет о расширении платных услуг в школах — платных факультативах или курсах», — сказал корреспондент.

Еще одной актуальной темой коллегии Министерства образования стала переработка современных учебников для школ.

«Президент говорил о том, что наши учебники перегруженные и неинтересные, многие родители жаловались. Часть педагогов уверена, что нужно вернуться к советским учебникам, в частности, по точным наукам. До сих пор все педагоги старой закалки готовят детей к сдаче математики и физики по советским учебникам. Ничего более полного не было», — рассказал Казарцев.

Также корреспондент привел в пример советские учебники по иностранным языкам — они были менее «веселенькие», чем современные, но давали достаточный уровень знаний и были куда глубже.

«Сейчас, по мнению многих, учебники перегружены лишней информацией и не дают необходимых знаний и навыков. Поэтому переработка ведется уже не первый год. В этом году уже часть учебников поменяли. Планируется изменения и в следующем году. Переработка учебников будет завершена до 2020 года», — сообщил Казарцев.