Снежный циклон с небольшим опозданием пришел в Хабаровск

Хабаровск, 16 февраля, AmurMedia.

Снежный циклон властвует в дальневосточной столице. Буря продлится еще сутки, и к выходным должна стихнуть, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий эксперт отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного Гидрометцентра Людмила Игнатенко.

Хабаровчане ожидали циклон еще 15 февраля. Однако снегопад пришел в краевую столицу с опозданием на один день, 16 февраля. Но как сообщила Людмила Игнатенко, надолго циклон в Хабаровске не задержится. Снегопад продержится приблизительно до вечера пятницы. А вот уже в ночь на субботу и далее осадки должны прекратиться.

Уже сейчас, взглянув в окно или выйдя на улицу, можно увидеть первые последствия снегопада: на дорогах появились автомобильные пробки, а сотрудники городских коммунальных служб принялись посыпать дороги песком.