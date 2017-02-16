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09:43 (мск), источник: Новости Перми

Прокуратура отменила гонки на пруду

В Очерском районе в честь Масленицы должны были состояться гонки на льду местного пруда. Однако водный кодекс запрещает движение транспортных средств в границах водоохранных зон.

По требованию прокуратуры в Очерском районе были отменены автомобильные гонки на льду Очерского пруда, которые должны были пройти 25 февраля при праздновании Масленицы.

Водным кодексом РФ установлен запрет на движение и стоянку транспортных средств в пределах границ водоохранных зон.

По информации прокуратуры Пермского края, главе Очерского городского поселения было объявлено предостережение. В итоге, место проведения гонок было перенесено.

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