Прокуратура отменила гонки на пруду

По требованию прокуратуры в Очерском районе были отменены автомобильные гонки на льду Очерского пруда, которые должны были пройти 25 февраля при праздновании Масленицы.



Водным кодексом РФ установлен запрет на движение и стоянку транспортных средств в пределах границ водоохранных зон.



По информации прокуратуры Пермского края, главе Очерского городского поселения было объявлено предостережение. В итоге, место проведения гонок было перенесено.