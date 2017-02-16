Сотовая связь появится в 20 населенных пунктах Кубани

В ближайшей перспективе стабильная связь появится в поселках и хуторах Лабинского и Апшеронского районов. Об этом заявил на пресс-конференции вице-губернатор Сергей Алтухов.

Отметим, что на территории Кубани реализуется соглашение, заключенное администрацией региона с компанией МТС. Так, уже расширен диапазон сети LTE. До конца года новая технология будет внедрена преимущественно в крупных городах и курортах края.

Расширение покрытия и емкости LTE пройдет в 40 станицах и поселках края, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края Также в регионе будет развиваться сотовая связь.

«Кроме того, в рамках соглашения более чем в 70 населенных пунктах, где сейчас связи либо нет, либо она имеется в усеченном варианте, устойчивый сигнал появится в течение ближайших трех лет», — отметил Алтухов.

Как писал «ФедералПресс» ранее, согласно данным Международного телекоммуникационного союза, 3,9 млрд человек не используют интернет. На конец 2015 года в мире насчитывалось почти столько же пользователей мобильных телефонов, сколько населения на планете. При этом 95% людей в мире живут в зонах, где есть сотовая связь.