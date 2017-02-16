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09:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Потепление до +2 градусов ожидается в Нижегородской области к выходным

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 16 февраля синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит -10 градусов. Ветер северо-западный, 2 м/с.

17 февраля ожидается переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -6 градусов, днем -13 градусов. Ветер юго-западный, 4 м/с.

18 февраля — облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха -6 градусов ночью и +2 градуса днем. Ветер западный, 5 м/с.

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