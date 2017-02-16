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10:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Пассажиры авиарейса «Лондон — Шанхай» вылетели из Красноярска

Борт вылетел в Шанхай ночью.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Пассажиры авиакомпании China Eastern Airlines, чей Airbus аварийно приземлился в международном аэропорту «Емельяново», вылетели в Шанхай. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, утром 15 февраля самолет, летевший из Лондона в Шанхай, совершил аварийную посадку в Красноярске. Причиной стал отказ одного из двигателей. На борту авиалайнера находились 186 пассажиров и 17 членов экипажа. Никто не пострадал.

Авиакомпания China Eastern направила в Красноярск резервный самолет. Борт вылетел в Шанхай ночью в четверг, 16 февраля. До этого момента все пассажиры находились в транзитном зале аэропорта «Емельяново».

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