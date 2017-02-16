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10:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутату Заксобрания разрешили поставить у себя в кабинете «топор Жириновского»

Глисков занес сувернир к себе в кабинет.

Депутат Заксобрания Александр Глисков добился разрешения хранить в своем кабинете в здании регионального парламента полутораметровый топор с профилем Владимира Жириновского и надписью на рукоятке «Ударим по бюрократам». Об этом сообщил парламентарий на своей странице в социальной сети Facebook.

Арт-объект изготовлен известным красноярским художником Василием Слоновым. Художника с макетом холодного оружия на входе в здание не пропустила охрана. Чтобы разрешить проблему, потребовалось вмешательство первого заместителя губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко.

Глисков занес сувенир к себе в кабинет и разместил на полу рядом с традиционным портретом Жириновского.

Сам художник-авангардист рассказал, что на сотворение арт-объекта ушло чуть меньше года. Чтобы выковать топор, потребовалось более 500 кг легированной стали, а его рукоять была изготовлена из древесины породы тропических деревьев.

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