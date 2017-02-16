Депутату Заксобрания разрешили поставить у себя в кабинете «топор Жириновского»

Депутат Заксобрания Александр Глисков добился разрешения хранить в своем кабинете в здании регионального парламента полутораметровый топор с профилем Владимира Жириновского и надписью на рукоятке «Ударим по бюрократам». Об этом сообщил парламентарий на своей странице в социальной сети Facebook.

Арт-объект изготовлен известным красноярским художником Василием Слоновым. Художника с макетом холодного оружия на входе в здание не пропустила охрана. Чтобы разрешить проблему, потребовалось вмешательство первого заместителя губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко.

Глисков занес сувенир к себе в кабинет и разместил на полу рядом с традиционным портретом Жириновского.