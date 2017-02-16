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09:51 (мск), источник: ИА REGNUM

Суд подтвердил: в свердловской колонии не истязают и не пытают заключённых

Правозащитная организация Урала заплатит оболганным сотрудникам ИК. Три истца получат компенсацию морального вреда на общую сумму 210 тысяч рублей.

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу межрегиональной общественной организации «Межрегиональный центр прав человека» и одного из уральских правозащитников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Областной суд удовлетворил жалобу правозащитника и отменил решение предыдущей инстанции о взыскании с него морального вреда. В остальной части решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 20 октября 2016 года оставлено в силе. Таким образом, размещённые на сайте правозащитной организации «Межрегиональный центр прав человека» сведения об ИК-5 суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию исправительного учреждения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2016 года началось рассмотрение иска сотрудников Тагильской исправительной колонии № 5 о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиком выступила межрегиональная правозащитная организация. Поводом для обращения в суд стали размещённые в марте 2016 года на сайте организации материалы о якобы имевших место пытках, истязаниях и применении в отношении осужденных садистских методов работы в ИК-5.

Теперь, все эти публикации признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию исправительного учреждения. Также Свердловский областной суд признал несоответствующими действительности сведения о том, что «Исправительная колония № 5 ГУФСИН России по Свердловской области считается пыточной среди правозащитников».

Кроме этого, ответчик обязан выплатить трём истцам, а все они являются сотрудниками колонии, компенсацию морального вреда в размере 210 тысяч рублей, по 70 тысяч каждому. Решение суда вступило в законную силу.

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