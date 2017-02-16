Власти Венесуэлы прекратили вещание CNN на испанском языке

Ранее в репортаже CNN рассказывалось о том, что в посольстве Венесуэлы в Ираке можно незаконно купить паспорта и визы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал «изгнать» телекомпанию, обвинив ее в манипулировании мнением телезрителей. В CNN все обвинения отвергли, сообщив, что CNN на испанском будет доступен бесплатно на YouTube.