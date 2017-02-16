В январе в Перми выявили 23 новых случая гепатита А

23 новых случая заболевания гепатитом А выявили в Перми в январе этого года.

По данным Роспотребнадзора, по сравнению с декабрём прошлого года показатель снизился, но всё же остаётся на высоком уровне. В феврале случаи гепатита продолжают регистрировать во всех районах Перми, кроме Ленинского.

«В крае проводится вакцинация одной из основных групп риска — детей с 1 по 6 класс. С начала года привито 26,6 тыс. детей. Также расширен перечень контрольных точек отбора питьевой воды на территории Перми. Все отобранные пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим и вирусологическим показателям», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.