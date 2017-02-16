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10:07 (мск), источник: АиФ Прикамье

В январе в Перми выявили 23 новых случая гепатита А

Показатель заболеваемости до сих пор превышает средний уровень.

23 новых случая заболевания гепатитом А выявили в Перми в январе этого года.

По данным Роспотребнадзора, по сравнению с декабрём прошлого года показатель снизился, но всё же остаётся на высоком уровне. В феврале случаи гепатита продолжают регистрировать во всех районах Перми, кроме Ленинского.

«В крае проводится вакцинация одной из основных групп риска — детей с 1 по 6 класс. С начала года привито 26,6 тыс. детей. Также расширен перечень контрольных точек отбора питьевой воды на территории Перми. Все отобранные пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим и вирусологическим показателям», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, всплеск заболеваемости гепатитом А произошёл в Перми осенью прошлого года. Из-за этого специалисты планировали даже ввести карантин, но передумали.

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