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10:08 (мск), источник: Новости Перми

Пермячка раздетой каталась по полу в кабинете судебных приставов

На прием к судебному приставу-исполнителю пришла 65-летняя пермячка. Она была не согласна с решением суда о взыскании с нее долга 10 тысяч рублей в пользу ООО «Дав-Авто». Протест свой женщина выразила неординарно.

Должница проследовала в кабинет начальника отдела судебных приставов и сообщила, что, по ее мнению, исполнительное производство возбуждено незаконно. Чтобы доказать свою правоту, она обнажилась и принялась кататься по полу. Ее поведение никак не повлияло на имеющуюся задолженность.

Сотрудники отделения остановили пермячку и дали ей стакан воды, чтобы она успокоилась. После этого женщина привела себя в порядок и ушла.

Судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы для осуществления принудительного взыскания долга. Работа по исполнительному производству продолжается.

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