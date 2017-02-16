Пермячка раздетой каталась по полу в кабинете судебных приставов

Должница проследовала в кабинет начальника отдела судебных приставов и сообщила, что, по ее мнению, исполнительное производство возбуждено незаконно. Чтобы доказать свою правоту, она обнажилась и принялась кататься по полу. Ее поведение никак не повлияло на имеющуюся задолженность.

Сотрудники отделения остановили пермячку и дали ей стакан воды, чтобы она успокоилась. После этого женщина привела себя в порядок и ушла.

Судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы для осуществления принудительного взыскания долга. Работа по исполнительному производству продолжается.