Очередь в детсады Феодосии планируют сократить, введя в строй ещё несколько учреждений

Напомним, в планах — реконструкция здания детского садика № 25 (ул. Украинская, 103), строительство детского сада на 260 мест на Челноковском массиве, реконструкция здания бывшего детсада по адресу: ул. Гарнаева, 77б. Если мы введем эти объекты в эксплуатацию в этом году, а мы обязаны это сделать по поручению главы республики и минобразования Российской Федерации, то сократим порядка 700 мест в очередности, — цитирует «Кафа» главу Феодосийского округа Светлану Гевчук.

По официальным данным, на сегодняшний день в очереди в феодосийские детские сады «стоят» 2 тысячи 600 детей.