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09:59 (мск), источник: Крым Press

Очередь в детсады Феодосии планируют сократить, введя в строй ещё несколько учреждений

Власти города до конца года намерены открыть ещё три дошкольных учреждения. Тогда, говорят, очередь в детсады Феодосии сократится на несколько сотен мест.

Напомним, в планах — реконструкция здания детского садика № 25 (ул. Украинская, 103), строительство детского сада на 260 мест на Челноковском массиве, реконструкция здания бывшего детсада по адресу: ул. Гарнаева, 77б. Если мы введем эти объекты в эксплуатацию в этом году, а мы обязаны это сделать по поручению главы республики и минобразования Российской Федерации, то сократим порядка 700 мест в очередности, — цитирует «Кафа» главу Феодосийского округа Светлану Гевчук.

По официальным данным, на сегодняшний день в очереди в феодосийские детские сады «стоят» 2 тысячи 600 детей.

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