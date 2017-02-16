Первые новосибирцы награждены юбилейными медалями области

В сегодняшнем торжественном мероприятии приняли участие Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои России, полные кавалеры Ордена Трудовой Славы, Почетные граждане Новосибирской области и Новосибирска, депутаты регионального Законодательного собрания, Совета депутатов Новосибирска и районных Советов депутатов, руководители федеральных территориальных и областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, руководители мэрии и администраций районов Новосибирска, главы муниципальных образований.

Церемония вручения медалей прошла в большом зале правительства Новосибирской области. Юбилейная медаль «80 лет Новосибирской области» была учреждена постановлением № 200, которое подписал губернатор. Медаль изготовили из металла золотистого цвета. Она имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне изображен географический контур Новосибирской области, на оборотной — объемный герб региона. Всего к юбилейным мероприятиям было изготовлено 50 тысяч комплектов медалей.

«Считаю, что наградить надо не только известных, заслуженных, внесших серьезный вклад в развитие нашей области сибиряков, но и тех, кто достойно начинает свой путь, — стипендиатов», — сказал глава региона.