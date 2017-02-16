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10:30 (мск), источник: Om1.ru

Омские заключенные слепили из снега копию танка «Армата»

Руководители учреждения отмечают, что создание снежных фигур вызывает интерес у заключенных и обеспечивает им полезную занятость.

Источник: 55.fsin.su

На территории лечебно-исправительного учреждения № 2 появилась точная снежная копия танка Т-14 «Армата». Ее создали заключенные учреждения, состоящие в художественном кружке. Поводом для создания снежного танка стал предстоящий праздник День защитника Отечества.

Как отмечают в региональном УФСИН, снежный Т-14 создан в натуральную величину. Сперва заключенные установили щиты, в которые насыпали и утрамбовали снег. Затем щиты убрали, а снег принял форму куба. Из него осужденные и стали вырезать копию танка в натуральную величину.

Василий Фомичев, заместитель начальника ЛИУ-2:

 — Проводя такого рода, воспитательные мероприятия мы выявляем творчески одаренных людей и, кроме того, обеспечиваем им полезную занятость. Изготовление данной скульптуры вызвало большой интерес у осужденных.

Отметим, в казенных учреждениях нередко используют снег для творчества. Так, заключенные лечебно-исправительного учреждения № 10 в конце января построили уменьшенную копию крейсера «Аврора», вдохновившись 100-летием Октябрьской революции. Месяцем ранее осужденные этого же учреждения слепили из снега фигуру вратаря «Авангарда» — Доминика Фурха.

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