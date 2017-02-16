Омские заключенные слепили из снега копию танка «Армата»
Руководители учреждения отмечают, что создание снежных фигур вызывает интерес у заключенных и обеспечивает им полезную занятость.
Руководители учреждения отмечают, что создание снежных фигур вызывает интерес у заключенных и обеспечивает им полезную занятость.
На территории
Как отмечают в региональном УФСИН, снежный Т-14 создан в натуральную величину. Сперва заключенные установили щиты, в которые насыпали и утрамбовали снег. Затем щиты убрали, а снег принял форму куба. Из него осужденные и стали вырезать копию танка в натуральную величину.
Василий Фомичев, заместитель начальника ЛИУ-2:
— Проводя такого рода, воспитательные мероприятия мы выявляем творчески одаренных людей и, кроме того, обеспечиваем им полезную занятость. Изготовление данной скульптуры вызвало большой интерес у осужденных.
Отметим, в казенных учреждениях нередко используют снег для творчества. Так, заключенные