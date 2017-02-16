Омские заключенные слепили из снега копию танка «Армата»

На территории лечебно-исправительного учреждения № 2 появилась точная снежная копия танка Т-14 «Армата». Ее создали заключенные учреждения, состоящие в художественном кружке. Поводом для создания снежного танка стал предстоящий праздник День защитника Отечества.

Как отмечают в региональном УФСИН, снежный Т-14 создан в натуральную величину. Сперва заключенные установили щиты, в которые насыпали и утрамбовали снег. Затем щиты убрали, а снег принял форму куба. Из него осужденные и стали вырезать копию танка в натуральную величину.

Василий Фомичев, заместитель начальника ЛИУ-2:

— Проводя такого рода, воспитательные мероприятия мы выявляем творчески одаренных людей и, кроме того, обеспечиваем им полезную занятость. Изготовление данной скульптуры вызвало большой интерес у осужденных.