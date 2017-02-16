В Башкирии материнский капитал получили более 260 тысяч семей

Изначально средствами маткапитала можно было распорядиться по трем направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В прошлом году к ним добавилось еще одно — социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов.

Четырежды Пенсионный фонд выплачивал из средств материнского капитала единовременную выплату. В 2009 и 2010 году она составляла 12 тысяч рублей, в 2015 году — 20 тысяч рублей, в 2016 году — 25 тысяч рублей.

В общей сложности, в управления Пенсионного фонда поступило свыше 248 тысяч заявлений о предоставлении единовременной выплаты из средств материнского капитала, по которым выплачено 3995,4 млрд рублей.

Как сообщил член Правления Пенсионного фонда России, управляющий Отделением по Башкортостану Фоат Хантимеров, самым популярным направлением использования средств материнского капитала в регионе по-прежнему остается улучшение жилищных условий.

Использовать средства на улучшение жилищных условий предпочли почти 192,5 тысячи семей, или 96 процентов от всех заявлений.

Из них с заявлением на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам, включая ипотечные, на приобретение (строительство) жилья обратились около 136,8 тысячи человек. На улучшение жилищных условий без привлечения кредитов — почти 55,7 тысячи человек.

На оказание образовательных услуг принято более 7,4 тысячи заявлений. В том числе на оплату содержания ребенка в детском саду — свыше 900.

137 заявлений приняты на формирование накопительной части пенсии и 1 заявление — на оплату товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида.

Подать заявление на получение сертификата, а потом и на распоряжение его средствами можно в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России.