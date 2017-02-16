Жители двух Красногвардейского района живут без воды

Об этом сообщила пресс-служба администрации района. Сейчас в Красногвардейском районе идет передача полномочий по водоснабжению и водоотведению в государственное унитарное предприятие «Вода Крыма», — пояснил глава муниципального образования Красногвардейский район Роман Шантаев. — Передача полномочий длится уже около года, и в данный момент находится на завершающей стадии. Для того чтобы дать конкретный вопрос о том, когда именно начнут подавать воду в Новоалексеевку и Новозуевку, Шантаев пообещал повторно встретиться с жителями двух сельских поселений.

По материалам Новости Крыма.