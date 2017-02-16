Коммунальщики вечером вернули тепло в 54 дома в Коминтерновском районе Воронежа

Коммунальную аварию, оставившую без тепла 54 дома в Коминтерновском районе, устранили около 15:30 среды, 15 февраля. Отопление вернулось в дома к 19:00, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе муниципального предприятия «Воронежтеплосеть».

Из-за утечки в тепловой камере батареи около восьми часов оставались холодными в домах на Московском проспекте, улицах Владимира Невского, Маршала Жукова и Бульвар Победы. На месте ЧП работали аварийные службы.