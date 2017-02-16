На борьбу с лесными пожарами в 2017 году в Кузбассе потратят 60,4 млн руб
Проект областного сводного плана пожаротушения лесов сейчас находится на рассмотрении в Рослесхозе.
Проект областного сводного плана пожаротушения лесов сейчас находится на рассмотрении в Рослесхозе.
В Кемеровской области для борьбы с лесными пожарами в 2017 году зарезервированы 60,4 млн рублей.
Как сообщает
Согласно разработанному плану, 34 мобильных бригады численностью 256 человек весной 2017 года будут находиться в состоянии постоянной готовности.