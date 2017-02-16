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10:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

На борьбу с лесными пожарами в 2017 году в Кузбассе потратят 60,4 млн руб

Проект областного сводного плана пожаротушения лесов сейчас находится на рассмотрении в Рослесхозе.

В Кемеровской области для борьбы с лесными пожарами в 2017 году зарезервированы 60,4 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, после рассмотрения в Рослесхозе проект будет представлен на утверждение губернатору. Сводный план необходим, чтобы в нужный момент скоординировать действия департамента, лесничеств, арендаторов лесных участков, ГУ МЧС России по области и муниципалитетов. В плане должны рассматриваться мониторинг пожарной безопасности, порядок взаимодействия привлекаемых сил и средств на тушение, порядок взаимодействия органов власти и местного самоуправления в зависимости от уровня пожарной опасности и количества возгораний.

Согласно разработанному плану, 34 мобильных бригады численностью 256 человек весной 2017 года будут находиться в состоянии постоянной готовности.

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