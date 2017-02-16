На борьбу с лесными пожарами в 2017 году в Кузбассе потратят 60,4 млн руб

В Кемеровской области для борьбы с лесными пожарами в 2017 году зарезервированы 60,4 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, после рассмотрения в Рослесхозе проект будет представлен на утверждение губернатору. Сводный план необходим, чтобы в нужный момент скоординировать действия департамента, лесничеств, арендаторов лесных участков, ГУ МЧС России по области и муниципалитетов. В плане должны рассматриваться мониторинг пожарной безопасности, порядок взаимодействия привлекаемых сил и средств на тушение, порядок взаимодействия органов власти и местного самоуправления в зависимости от уровня пожарной опасности и количества возгораний.

Согласно разработанному плану, 34 мобильных бригады численностью 256 человек весной 2017 года будут находиться в состоянии постоянной готовности.