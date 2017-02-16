Москву начали украшать к Масленице

Все это время будет идти фестиваль «Московская Масленица», который займет 13 площадок в центре города. Всего на фестивале будут представлены 68 торговых точек.

На масленичных ярмарках будут продавать сыры, рыбу, пряники, посуду, сувениры, украшения для дома и многое другое.