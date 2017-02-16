На льду Калининградского залива потерялись два рыбака
Вечером в среду, 15 февраля, на льду Калининградского залива потерялись два рыбака.
Вечером в среду, 15 февраля, на льду Калининградского залива потерялись два рыбака.
Информация поступила на пульт дежурного в 20:45. Жители области рыбачили напротив посёлка Береговое Ладушкинского округа на расстоянии двух километров от берега.
Мужчины перестали ориентироваться на местности и обратились за помощью. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
На место выезжали трое спасателей на судне с воздушной подушкой «Хивус». Спустя час рыбаков нашли и доставили на берег. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.