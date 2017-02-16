На льду Калининградского залива потерялись два рыбака

Информация поступила на пульт дежурного в 20:45. Жители области рыбачили напротив посёлка Береговое Ладушкинского округа на расстоянии двух километров от берега.

Мужчины перестали ориентироваться на местности и обратились за помощью. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

На место выезжали трое спасателей на судне с воздушной подушкой «Хивус». Спустя час рыбаков нашли и доставили на берег. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.