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11:13 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани на пересечении улиц Вересаева и Пржевальского открылся пункт приема вторсырья

(Город Казань KZN.RU, 16 февраля). В Авиастроительном районе Казани, на пересечении улиц Вересаева и Пржевальского (вблизи торгового комплекса «Уныш») открылся пункт приема и переработки вторсырья.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Проект, реализуемый ООО «Чистая Среда», направлен на развитие и поддержание экологической культуры населения, приобщение граждан к решению проблем загрязнения окружающей среды, уменьшение затрат на содержание мусорных площадок и полигонов.

В пунктах приема и переработки вторсырья у населения принимают за вознаграждение картон, макулатуру, полиэтиленовую тару, полиэтилен, стрейч, ящики из полипропилена. В пункте приема вторичное сырье сортируется, прессуется в удобные брикеты и направляется на мусороперерабатывающий завод.

В ближайшее время планируется открытие подобного пункта на пересечении улиц Гудованцева и Шатурская, сообщает пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Ранее на территории Ново-Савиновского района, на пересечении улиц М. Чуйкова и Мусина, был установлен и успешно функционирует пункт сбора и утилизации вторсырья.

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