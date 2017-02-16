В Казани на пересечении улиц Вересаева и Пржевальского открылся пункт приема вторсырья

Проект, реализуемый ООО «Чистая Среда», направлен на развитие и поддержание экологической культуры населения, приобщение граждан к решению проблем загрязнения окружающей среды, уменьшение затрат на содержание мусорных площадок и полигонов.

В пунктах приема и переработки вторсырья у населения принимают за вознаграждение картон, макулатуру, полиэтиленовую тару, полиэтилен, стрейч, ящики из полипропилена. В пункте приема вторичное сырье сортируется, прессуется в удобные брикеты и направляется на мусороперерабатывающий завод.

В ближайшее время планируется открытие подобного пункта на пересечении улиц Гудованцева и Шатурская, сообщает пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.