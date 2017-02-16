Волгоградские школьники осваивают рыболовство

У каждого действия свой порядок. В этом Николай Ветютнев убедился, когда поймал самую большую за свой недолгий рыболовный стаж щуку на 5 килограммов.

Таких же ребят, увлеченных рыбной ловлей, в детском клубе Кумылженского района становится все больше. Школьники каждые выходные проводят на природе. Хорошая альтернатива компьютерным играм, уверены педагоги. Удачный улов требует терпения, рассказывает Вова Шумков. Можно ждать целый день и ничего не поймать, а может клюнуть сразу.

— Я сейчас играю удочкой, чтобы рыба лучше замечала насадку. Она представляет, как будто это букашка падает в воду, и там бултыхается в воде.

Детский рыболовный клуб Кумылженского района на базе первой школы райцентра образовался совсем недавно. Ни лед, ни мороз рыбалке не помеха — в любую погоду, с удочками и палатками ребята заняты любимым делом.

Алексей Сеимов, учитель физической культуры: «Помимо того, что мы рыбалим, мы еще изучаем историю нашего края, географию. Потому что есть места — ни в одном учебнике истории ты этого не прочитаешь. Правила рыболовства изучаем, знаем, какую рыбу ловить, какую нельзя — в Красную книгу занесена».

Большинству ребят нравится не столько результат, сколько сам процесс. Рыбалка ведь всегда в удовольствие.