В Молдове будут новые правила выдачи бюллетеней

Женщины, ожидающие рождения тройни или четырех малышей, будут выходить в отпуск по беременности и родам в сроке беременности 24 недели, и отпуск будет длиться 182 календарных дня.

Новые правила были утверждены на вчерашнем заседании правительства.

Кроме того, родители, ухаживающие за детьми с особыми потребностями или онкологическими заболеваниями, смогут брать больничные до достижения детьми 18-летнего возраста. До сих пор бюллетени выдавались до достижения детьми 16-летнего возраста.