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11:53 (мск), источник: Noi.md

В Молдове будут новые правила выдачи бюллетеней

Женщины, которые рожают преждевременно, получат 14 дней дополнительного отпуска по беременности и родам.

Источник: Noi.md

Женщины, ожидающие рождения тройни или четырех малышей, будут выходить в отпуск по беременности и родам в сроке беременности 24 недели, и отпуск будет длиться 182 календарных дня.

Новые правила были утверждены на вчерашнем заседании правительства.

Кроме того, родители, ухаживающие за детьми с особыми потребностями или онкологическими заболеваниями, смогут брать больничные до достижения детьми 18-летнего возраста. До сих пор бюллетени выдавались до достижения детьми 16-летнего возраста.

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